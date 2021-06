Anticipazioni Beautiful Puntate 5-11 Luglio 2021: Ridge Scappa con Shauna! (Di lunedì 28 giugno 2021) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 5 Luglio a domenica 11 Luglio 2021: Ridge e Shauna partono insieme. Flo non crede più a Sally Anticipazioni Beautiful: Flo nota i bozzetti della dottoressa Escobar sulla scrivania e rivela a Wyatt i suoi forti sospetti. Ridge parte con Shauna alla volta di Las Vegas e vive dei momenti indimenticabili con lei. Brooke è ancora convinta di poter recuperare il suo matrimonio… Pronti per un nuovo appuntamento in compagnia della longeva soap d’oltreoceano? Le ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 28 giugno 2021)Tramada lunedì 5a domenica 11e Shauna partono insieme. Flo non crede più a Sally: Flo nota i bozzetti della dottoressa Escobar sulla scrivania e rivela a Wyatt i suoi forti sospetti.parte con Shauna alla volta di Las Vegas e vive dei momenti indimenticabili con lei. Brooke è ancora convinta di poter recuperare il suo matrimonio… Pronti per un nuovo appuntamento in compagnia della longeva soap d’oltreoceano? Le ...

