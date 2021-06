Tremila euro di multa per aver fatto la pipì dietro a un bidone in strada a un ragazzo di 19 anni: “Non so come fare a pagarla” (Di domenica 27 giugno 2021) Ha preso Tremila euro di multa per aver fatto pipì in strada e ora è disperato perché non sa come fare a pagarla, considerato anche che la madre ha da poco perso il lavoro. La storia viene da Ravenna e il protagonista è Manuel Valentini, un 19enne che ha deciso di denunciare l’accaduto a Today: l’episodio è successo a fine maggio, mentre con un amico stava rientrando a casa dopo una giornata di stage in un negozio della zona. “A un certo punto – racconta a Today la madre del ragazzo – Manuel non ce l’ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Ha presodiperine ora è disperato perché non sa, considerato anche che la madre ha da poco perso il lavoro. La storia viene da Ravenna e il protagonista è Manuel Valentini, un 19enne che ha deciso di denunciare l’accaduto a Today: l’episodio è successo a fine maggio, mentre con un amico stava rientrando a casa dopo una giornata di stage in un negozio della zona. “A un certo punto – racconta a Today la madre del– Manuel non ce l’ha ...

Andinika6 : Sono sincero, non prendetela come una provocazione, ma che differenza c’è tra la pipì di un ragazzino e la pipì di… - FrancescaLupo15 : Io come al solito è meglio che sto zitta sennò mi segnalano: €3000 la pipì per strada. - lacittanews : Più di tremila euro di multa per aver fatto pipì in strada. È accaduto a fine maggio a un ragazzo di 19 anni, Manue… - giannettimarco : RT @leggoit: #Ravenna, multa da tremila euro per un 19enne sorpreso a urinare in strada - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Ravenna, multa da tremila euro per un 19enne sorpreso a urinare in strada -