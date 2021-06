Selvaggia Lucarelli: tour tra le bellezze toscane (Di domenica 27 giugno 2021) Continua il tour di Selvaggia Lucarelli delle bellezze più famose d’Italia. Oggi la zona scelta dalla popolare giornalista è la Maremma, dove insieme al fidanzato Lorenzo Biagiarelli si sta gustando una piacevole domenica! Da qualche tempo a questa parte Selvaggia Lucarelli si è fatta promotrice, tramite i suoi social, delle bellezze italiane. La donna, infatti, condivide spesso sul suo profilo degli scorci dei paesaggio in cui si imbatte nelle sue Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 27 giugno 2021) Continua ildidellepiù famose d’Italia. Oggi la zona scelta dalla popolare giornalista è la Maremma, dove insieme al fidanzato Lorenzo Biagiarelli si sta gustando una piacevole domenica! Da qualche tempo a questa partesi è fatta promotrice, tramite i suoi social, delleitaliane. La donna, infatti, condivide spesso sul suo profilo degli scorci dei paesaggio in cui si imbatte nelle sue Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Alessandro Cecchi Paone diretto su Alba Parietti: "L'unica cosa che merita è ?" Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli ai ferri corti Dopo la partecipazione di Alba Parietti a Ballando con le stelle dove in giuria c'era Selvaggia Lucarelli, le due sono arrivate ai ferri corti tanto ...

I tanti pregiudizi della stampa sul ritrovamento del piccolo Nicola e sulla sua famiglia ... forse superficiali, ma non penso che al momento meritino più ombre addosso di quelle che hanno avvolto il piccolo Nicola nella sua lunga notte nel bosco " ha scritto Selvaggia Lucarelli in un post ...

Selvaggia Lucarelli inedita: difende Briatore dai Pm Tuttosport Alessandro Cecchi Paone diretto su Alba Parietti: “L’unica cosa che merita è D’estate, si sa, l’offerta televisiva perde un po' anche se negli ultimi anni le versioni “estate” dei programmi sono molto seguite. Una su tutte La Vita in diretta estate che ha un grande successo e ...

Selvaggia Lucarelli: selfie con Marco Travaglio ma spunta Giletti Si tratta di Marco Travaglio, con lui la giornalista appare sorridente. Nello scatto, infatti, compare lei insieme a Marco Travaglio; dietro di loro, però, c’è qualcuno che non è passato inosservato.

