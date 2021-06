Romina Carrisi, il triste annuncio in pubblico: addio per sempre? Fan addolorati (Di domenica 27 giugno 2021) Romina Carrisi in questa stagione televisiva è stata spesso ospite del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Prima della pausa estiva, la bella Carrisi ha pubblicato una storia che ha rattristato i fan. Ecco di cosa si tratta. Serena Bertone e Romina Carrisi (Screen video)L’abbiamo vista nell’ultimo periodo tra gli ospiti del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La figlia di Albano ha deciso di tornare sul piccolo schermo come ospite del programma di Rai Uno, dove si è mostrata molto più sicura e serena. Il programma di Rai Uno quest’anno ha riscosso un certo successo, senza ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021)in questa stagione televisiva è stata spesso ospite del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Prima della pausa estiva, la bellaha pubblicato una storia che ha rattristato i fan. Ecco di cosa si tratta. Serena Bertone e(Screen video)L’abbiamo vista nell’ultimo periodo tra gli ospiti del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La figlia di Albano ha deciso di tornare sul piccolo schermo come ospite del programma di Rai Uno, dove si è mostrata molto più sicura e serena. Il programma di Rai Uno quest’anno ha riscosso un certo successo, senza ...

Advertising

PasqualeMarro : #RominaCarrisi nel dolore: “Non riesco a…” - infoitcultura : ROMINA POWER NONNA PER LA TERZA VOLTA: CRISTEL CARRISI INCINTA/ 'È una femmina!' - infoitcultura : Romina Carrisi non trattiene l’emozione: il dolore è troppo forte - PasqualeMarro : #RominaCarrisi: il dolore è troppo forte… - ReTwitStorm_ita : #Romina #Carrisi, #Lacrime in #Diretta: “#Succede ogni #Volta” -