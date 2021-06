“Mozart Across Boundaries” | alla scoperta dell’album di Morgan Icardi

(Di domenica 27 giugno 2021) Un viaggio nella varietà e ricca complessità della musica dida parte di uno dei più giovani pianisti e direttori d’orchestra del mondo, 14 anni, è tra i più giovani pianisti e direttori d’orchestra del mondo e quest’anno intraprenderà il percorso di studi in Direzione d’Orchestra al triennio accademico della Scuola Civica Claudio Abbado di Milano (sarà il più giovane studente di sempre). È uscito il suo primo album “” (Musica Viva/Egea Music) che lo vede, in doppia veste, affrontare la varietà e ricca complessità della musica di ...

RadioWebItalia : Morgan Icardi il suo primo album “Mozart Across Boundaries” @RadioWebItalia -

