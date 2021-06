MotoGP, GP Olanda Assen 2021. Rivola: “Mi piacerebbe vedere Vinales in Aprilia” (Di domenica 27 giugno 2021) “Vinales in Aprilia? Credo non si possa considerare un talento come Maverick, tra i migliori in griglia. Non posso nascondere che mi piacerebbe parecchio“. Queste le parole di Massimo Rivola, a.d. Aprilia, ai microfoni di Sky Sport prima della partenza del GP di Olanda, a proposito dei rumours che provengono dalla stampa spagnola su una possibile separazione di Vinales da Yamaha già al termine del 2021. “Non so se è davvero sul mercato – prosegue Rivola – L’abbinamento sarebbe bellissimo ma ci sono tanti ‘se’ da sistemare“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “in? Credo non si possa considerare un talento come Maverick, tra i migliori in griglia. Non posso nascondere che miparecchio“. Queste le parole di Massimo, a.d., ai microfoni di Sky Sport prima della partenza del GP di, a proposito dei rumours che provengono dalla stampa spagnola su una possibile separazione dida Yamaha già al termine del. “Non so se è davvero sul mercato – prosegue– L’abbinamento sarebbe bellissimo ma ci sono tanti ‘se’ da sistemare“. SportFace.

