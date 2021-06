Moto3, Mondiale 2021: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 27 giugno 2021) La classifica piloti del Mondiale 2021 di Moto3 aggiornata. Il campionato prende il via con le prime due tappe in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Il campionato si concluderà a novembre a Valencia. LA classifica Acosta 158 Garcia 110 Foggia 86 Fenati 80 Masia 72 Binder 69 Antonelli 67 Rodrigo 59 Migno 58 Alcoba 58 Sasaki 57 Toba 52 McPhee 37 Suzuki 37 Guevara 36 Salac 35 Artigas 30 Yamanaka 28 Dupasquier 27 Oncu 25 Nepa 19 Rossi 16 Tatay 14 Fernandez ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Ladeldi. Il campionato prende il via con le prime due tappe in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Il campionato si concluderà a novembre a Valencia. LAAcosta 158 Garcia 110 Foggia 86 Fenati 80 Masia 72 Binder 69 Antonelli 67 Rodrigo 59 Migno 58 Alcoba 58 Sasaki 57 Toba 52 McPhee 37 Suzuki 37 Guevara 36 Salac 35 Artigas 30 Yamanaka 28 Dupasquier 27 Oncu 25 Nepa 19 Rossi 16 Tatay 14 Fernandez ...

STnews365 : GP d'Olanda Moto3, vince Dennis Foggia. Terzo successo in carriera e secondo stagionale per il 20enne romano, battu… - automotorinews : ??? #Moto3, SUPER vittoria di Dennis #Foggia davanti a #Garcia e #Fenati ?? Fuori dal podio il leader del Mondiale… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto3 #DutchGP A 5 giri dal termine è duello tra #Foggia e #Fenati! Alle loro spalle #Binder,… - STnews365 : GP d'Olanda Moto3, Andrea Migno il più veloce nel warm-up Il romagnolo della Honda Rivacold Snipers Team ha precedu… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #Assen #AssenGP #DutchGP In pista anche il leader del mondiale #PedroAcosta, dichiarato 'fit' - -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Mondiale MotoGP, oggi il GP Assen: orari tv e ultime news dall'Olanda ... primato che apparteneva dal 2019 al suo compagno di squadra e leader del Mondiale, il francese ... Il programma su Sky Sport MotoGP Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 10.30: Paddock Live Ore 11: ...

Moto3: Olanda; Alcoba in pole, 1/a fila per Fenati e Foggia Il leader del mondiale Moto3 è stato colpito dal portacolori del team BOE Owlride Riccardo Rossi dopo la caduta alla chicane Geert Timmer. In ospedale ad Assen gli è stato diagnosticato un trauma ...

LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Foggia conquista Assen davanti a Garcia e Fenati OA Sport Moto3 Olanda: Foggia tinge d'azzurro Assen, anche Fenati sul podio È un super Dennis Foggia a vincere la nona tappa stagionale del mondiale di Moto3 nel GP d'Olanda ad Assen. Gara super del pilota italiano, che detta il ritmo e conquista il secondo successo della sta ...

Moto3, risultati warm-up GP Olanda: Migno precede Antonelli. Suzuki positivo al Coronavirus Andrea Migno conquista il best lap nel warm-up del Gran Premio d'Olanda. Il romagnolo di Snipers detta il passo in 1.41.867, una prestazione molto convincente alla vigilia di una corsa che lo vedrà sc ...

