Foggia da padrone! Anche Fenati sul podio (3°) dopo una gran rimonta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Foggia padrone

StatoQuotidiano.it

Uno scatenato Dennisha vinto il GP Olanda di Moto3 ad Assen. Per il ventenne romano è la seconda vittoria nelle ultime quattro gare dopo il trionfo del Mugello: il pilota della Honda Leopard ha preceduto sul ......Ancora una volta sale in alto il piccolo mondo antico che ruota intorno al tratturo Celano -,... In piena libertà si èdi se stessi e di una sensibilità inusitata, in mezzo ad una ...Gara di Moto3 nel GP Olanda condotta a un ritmo forsennato, con Foggia in testa dall’inizio e autore dello strappo decisivo a 4 giri dalla fine. Secondo Garcia, terzo Fenati, quarto Acosta, leader del ...Il presidente del Foggia, Nicola Canonico, ha annunciato «con estremo orgoglio e soddisfazione» di «aver riportato il Maestro a casa. Zeman avrà piena autonomia e libertà di scelta, a partire dal suo ...