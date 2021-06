Europei di calcio, le parole di una vittoria (Di domenica 27 giugno 2021) Gli azzurri, o meglio, l’Italia sono ai quarti di finale degli Europei di calcio e l’abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli è per tutti l’immagine più bella di questa vittoria popolare. Messa così la sintesi della sfida vittoriosa con l’Austria sembra mettere d’accordo tutti, eppure se stacchiamo le singole parole dal contesto descrittivo per farci accompagnare negli umori della rete, e dei social in particolare, ci imbattiamo in alcune differenze significative che vale la pena cristallizzare, non foss’altro per capire i relè emotivo-cognitivi che spingono gli utenti a trovare alcuni contenuti semantici più ... Leggi su formiche (Di domenica 27 giugno 2021) Gli azzurri, o meglio, l’Italia sono ai quarti di finale deglidie l’abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli è per tutti l’immagine più bella di questapopolare. Messa così la sintesi della sfida vittoriosa con l’Austria sembra mettere d’accordo tutti, eppure se stacchiamo le singoledal contesto descrittivo per farci accompagnare negli umori della rete, e dei social in particolare, ci imbattiamo in alcune differenze significative che vale la pena cristallizzare, non foss’altro per capire i relè emotivo-cognitivi che spingono gli utenti a trovare alcuni contenuti semantici più ...

Advertising

SkySport : ?? MANCINI-VIALLI ?? L'abbraccio liberatorio a Wembley ?? - Corriere : ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà - Link4Universe : Gli europei di calcio sono pieni di bandierine LGBTQI+ in questo periodo, eppure è un campo in cui ancora c'è tanti… - Lucagel : Non era solo un abbraccio, grazie ?@FabrizioRoncone? perché Mancio-Gianlu va oltre tutto. Da sempre. ?@Corriere? - CorSport : ?? Clicca qui per seguire il LIVE | ???? ???? #Europei, diretta #Olanda-#RepubblicaCeca: formazioni ufficiali e dove ved… -