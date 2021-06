(Di domenica 27 giugno 2021) I pazienti positivi al coronavirus ricoverati in rianimazione sono 294 , 4 in meno del giorno prima. I ricoverati con sintomi sono 1.743, vale a dire -28 rispetto al 26 giugno. Oggi sono 782 i nuovi contagi in Italia, a fronte di 138.391 tamponi giornalieri effettuati

Advertising

SkyTG24 : Covid, terapie intensive e ricoveri ordinari ancora in calo. I DATI - LegaSalvini : Alberto #Bagnai: L'unico consiglio del Ministero della Salute ai malati Covid è quello di aspettare e, ça va sans d… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). A fronte di 33.328 ta… - LauraCarrese : RT @sisifo080: @ladyonorato 3 morti da Covid probabilmente evitabili con le giuste terapie. - AnnickQuemper : @MarcelloLyotard @mariarosariaFo8 Non hai mai fatto un giro nelle terapie intensive Covid ? Vai e capirai ! Io ho visto e ho capito ! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid terapie

Sono 23 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 220 nei reparti di degenza. Sono 93 i ... I guariti sono 119, leintensive sono 57 ( - 3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,8%,...I ricoverati in ospedale persono 26, uno in più, uno in terapia intensiva, il numero è ... I guariti sono 119, leintensive sono 57 ( - 3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,8%, ...In un'intervista rilasciata alla Xinhua Nanshan parla della nuova mutazione del Covid e dice: 'La variante Delta ha una carica virale molto alta e un breve periodo di incubazione che la rende due volt ...Sono 15 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 1.613 test. Non si registrano nuovi decessi (1.490 in ...