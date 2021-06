Brusaferro: "Se i contagi ripartono, saremo costretti a rimettere le mascherine" (Di domenica 27 giugno 2021) “Via le mascherine, ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e segretario del Cts, in una intervista a Repubblica. “I sistemi di monitoraggio - ha spiegato - guardano incidenza, trasmissibilità e cioè l’Rt e circolazione delle varianti. I primi due soprattutto sono indicatori di come si muove l’epidemia. Il report di venerdì scorso ci ha detto che per ora la situazione permette di toglierle. Abbiamo solo 11 casi per 100mila abitanti in 7 giorni a livello nazionale”. Sulla possibilità di non dover mettere più le ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) “Via le, ma se irisalgonoa rimetterle”. Lo ha detto Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e segretario del Cts, in una intervista a Repubblica. “I sistemi di monitoraggio - ha spiegato - guardano incidenza, trasmissibilità e cioè l’Rt e circolazione delle varianti. I primi due soprattutto sono indicatori di come si muove l’epidemia. Il report di venerdì scorso ci ha detto che per ora la situazione permette di toglierle. Abbiamo solo 11 casi per 100mila abitanti in 7 giorni a livello nazionale”. Sulla possibilità di non dover mettere più le ...

