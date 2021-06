Wimbledon: lunedì debuttano Sinner, Fognini e altri tre azzurri (Di sabato 26 giugno 2021) Esordio per cinque azzurri " dei 10 complessivi in tabellone principale, partecipazione da record " lunedì nella giornata di apertura di Wimbledon, terzo Slam stagionale al via sui campi in erba dell'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Esordio per cinque" dei 10 complessivi in tabellone principale, partecipazione da record "nella giornata di apertura di, terzo Slam stagionale al via sui campi in erba dell'...

Advertising

LaStampa : Sonego sfiora l’impresa a Eastbourne, battuto in finale da De Minaur. E lunedì via a Wimbledon con sei italiani in… - LorenzoAndreol4 : RT @GeorgeSpalluto: Italiani in campo lunedì #Wimbledon Sinner ???? vs Fucsovics ???? (alle 12) Fognini ???? vs Ramos ???? (3° dalle 12) Cecchinat… - mikeshamash : RT @GeorgeSpalluto: Italiani in campo lunedì #Wimbledon Sinner ???? vs Fucsovics ???? (alle 12) Fognini ???? vs Ramos ???? (3° dalle 12) Cecchinat… - basta_ely : RT @GeorgeSpalluto: Italiani in campo lunedì #Wimbledon Sinner ???? vs Fucsovics ???? (alle 12) Fognini ???? vs Ramos ???? (3° dalle 12) Cecchinat… - Luca21013415 : RT @GeorgeSpalluto: Italiani in campo lunedì #Wimbledon Sinner ???? vs Fucsovics ???? (alle 12) Fognini ???? vs Ramos ???? (3° dalle 12) Cecchinat… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon lunedì Wimbledon: lunedì debuttano Sinner, Fognini e altri tre azzurri Esordio per cinque azzurri " dei 10 complessivi in tabellone principale, partecipazione da record " lunedì nella giornata di apertura di Wimbledon, terzo Slam stagionale al via sui campi in erba dell'All England Club. Il torneo più famoso del mondo torna a disputarsi dopo la cancellazione dello ...

Tennis. Sonego cede in finale a Eastbourne, vince De Minaur Da lunedì sarà in scena nel singolare maschile Wimbledon, dove non ha mai superato il primo turno: si è arreso all'esordio sia nel 2018 che 2019. Lo scorso anno il Major londinese non è stato giocato,...

Wimbledon, dove vedere lo Slam in tv e streaming Sky Sport Esordio per cinque azzurri " dei 10 complessivi in tabellone principale, partecipazione da record "nella giornata di apertura di, terzo Slam stagionale al via sui campi in erba dell'All England Club. Il torneo più famoso del mondo torna a disputarsi dopo la cancellazione dello ...Dasarà in scena nel singolare maschile, dove non ha mai superato il primo turno: si è arreso all'esordio sia nel 2018 che 2019. Lo scorso anno il Major londinese non è stato giocato,...