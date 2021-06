Mascherine all’aperto, cosa cambia dal 28 giugno 2021: regole e novità (Di sabato 26 giugno 2021) A partire da lunedì 28 giugno gli italiani potranno dire addio alla mascherina all’aperto. Il via libera è arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico che, assieme con il Governo, ha dato l’autorizzazione a poter uscire senza mascherina. Anche in questo caso ci saranno però delle piccole regole da rispettare, come ad esempio la distanza: no alla mascherina ma se si mantiene il metro di distanza tra le persone. Questa misura simbolica per gli italiani era attesa da diverso tempo, Draghi nell’ultima conferenza stampa aveva annunciato che ci sarebbero stati chiarimenti in merito e sono finalmente arrivati. Il Cts ha dato il consenso per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 giugno 2021) A partire da lunedì 28gli italiani potranno dire addio alla mascherina. Il via libera è arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico che, assieme con il Governo, ha dato l’autorizzazione a poter uscire senza mascherina. Anche in questo caso ci saranno però delle piccoleda rispettare, come ad esempio la distanza: no alla mascherina ma se si mantiene il metro di distanza tra le persone. Questa misura simbolica per gli italiani era attesa da diverso tempo, Draghi nell’ultima conferenza stampa aveva annunciato che ci sarebbero stati chiarimenti in merito e sono finalmente arrivati. Il Cts ha dato il consenso per ...

Agenzia_Ansa : In Campania resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto 'in ogni situazione in cui non possa essere garant… - matteosalvinimi : Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il Ddl Zan sa… - robersperanza : Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto dell… - cdmrnicole : RT @wolf_ve: 28 giugno: le mascherine si potranno togliere all’aperto Ma a Jesolo no, a Jesolo puoi stare senza mascherina da 2 settimane… - GastoneMappini : RT @biif: Oggi i #covidioti si vogliono proprio godere pienamente gli ultimi giorni di (finto) obbligo all'aperto indossando #mascherine so… -