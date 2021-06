Le canzoni per bambini dell’estate 2021 con Carolina e Topo Tip (Di sabato 26 giugno 2021) É uscito l’album “Summer baby dance” con 22 brani tra cui 3 inediti firmati dalla stessa Carolina: La danza della spiaggia, Fruttaland e Kumbatia “Summer Baby Dance” è il nuovo e attesissimo album di Carolina Benvenga. Contiene 22 brani tra cui 3 inediti firmati dalla stessa Carolina: La danza della spiaggia, Fruttaland e Kumbatia. Nel nuovo disco sono raccolte le canzoni più famose e quelle più amate dai bambini (come il Katalicammello, Gigibabalulù e Il Coccodrillo come fa?). Ma c’è anche la canzone Nel mare blu, una rivisitazione di Blue degli Eiffel 65 dedicata al mare e al rispetto per ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 giugno 2021) É uscito l’album “Summer baby dance” con 22 brani tra cui 3 inediti firmati dalla stessa: La danza della spiaggia, Fruttaland e Kumbatia “Summer Baby Dance” è il nuovo e attesissimo album diBenvenga. Contiene 22 brani tra cui 3 inediti firmati dalla stessa: La danza della spiaggia, Fruttaland e Kumbatia. Nel nuovo disco sono raccolte lepiù famose e quelle più amate dai(come il Katalicammello, Gigibabalulù e Il Coccodrillo come fa?). Ma c’è anche la canzone Nel mare blu, una rivisitazione di Blue degli Eiffel 65 dedicata al mare e al rispetto per ...

