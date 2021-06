Juventus, idea Gosens: la chiave per arrivare al francese è il turco Demiral (Di sabato 26 giugno 2021) Con Euro 2020 ancora nel vivo, la Juventus studia il primo grande colpo da regalare a Massimiliano Allegri. Prende, quindi, piede la suggestione Robin Gosens. Per abbassare i costi della trattativa, i bianconeri potrebbero inserire Merih Demiral nell’offerta. Un colpo che tutti vorrebbero fare, ma che pochi possono permettersi. La Juventus vuole tornare a dominare il campionato e l’Europa e per fare ciò servono elementi all’altezza del compito. Il nome nuovo è quello di Robin Gosens. Un interesse concreto da parte dei bianconeri per un giocatore che è una pedina insostituibile dello scacchiere di Gian ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Con Euro 2020 ancora nel vivo, lastudia il primo grande colpo da regalare a Massimiliano Allegri. Prende, quindi, piede la suggestione Robin. Per abbassare i costi della trattativa, i bianconeri potrebbero inserire Merihnell’offerta. Un colpo che tutti vorrebbero fare, ma che pochi possono permettersi. Lavuole tornare a dominare il campionato e l’Europa e per fare ciò servono elementi all’altezza del compito. Il nome nuovo è quello di Robin. Un interesse concreto da parte dei bianconeri per un giocatore che è una pedina insostituibile dello scacchiere di Gian ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - forumJuventus : [GdS] E' Bakker l'ultima idea per la difesa della Juventus ?? - gilnar76 : Buffon Parma, Maresca sicuro: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Idea Demiral, ma la Juventus chiede 40 milioni - serieAnews_com : I due giocatori che possono far cambiare idea a #Lotito su #LuisAlberto #Lazio ???? -