Alto Adige, terrore in strada: nigeriano ferisce 9 passanti con sassi, bottiglie e una spranga (Di sabato 26 giugno 2021) Laives, 26 giu – Venerdì pomeriggio di terrore per Laives: nigeriano di 20 anni semina il panico aggredendo e mandando all’ospedale ben nove persone. Un quarto d’ora di violenza sui passanti iniziato al bar Nazionale, all’entrata sud della cittadina in provincia di Bolzano. Intorno alle 14-14.30, l’uomo ha divelto una spranga di ferro dal gazebo esterno del locale, è entrato e, dopo aver colpito il plexiglass davanti alla cassa, è andato sul retro del bancone, colpendo la sorella del proprietario, che in quel momento si trovava all’interno del locale da sola. Un colpo alla spalla e uno alla testa. Le grida della donna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 giugno 2021) Laives, 26 giu – Venerdì pomeriggio diper Laives:di 20 anni semina il panico aggredendo e mandando all’ospedale ben nove persone. Un quarto d’ora di violenza suiiniziato al bar Nazionale, all’entrata sud della cittadina in provincia di Bolzano. Intorno alle 14-14.30, l’uomo ha divelto unadi ferro dal gazebo esterno del locale, è entrato e, dopo aver colpito il plexiglass davanti alla cassa, è andato sul retro del bancone, colpendo la sorella del proprietario, che in quel momento si trovava all’interno del locale da sola. Un colpo alla spalla e uno alla testa. Le grida della donna ...

