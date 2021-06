Senza mascherina ferisce due passeggeri su bus a Firenze (Di venerdì 25 giugno 2021) Ha ferito con una piccola lama due passeggeri di un bus di linea a Firenze, in via Pratese, periferia nord, perché avevano protestato chiedendogli di indossare la mascherina. I feriti sono un 52enne ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) Ha ferito con una piccola lama duedi un bus di linea a, in via Pratese, periferia nord, perché avevano protestato chiedendogli di indossare la. I feriti sono un 52enne ...

