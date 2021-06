"Recovery e ambiente", il generale Luzi racconta l'Arma in tempi di pandemia (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - Essere Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, nell'anno della pandemia, nella fase della vaccinazione e della ricostruzione, richiede nervi saldi, preparazione, massima dedizione. Teo Luzi si è ritrovato in questo passaggio della storia. Il comandante dell'Arma ha 61 anni, una lunga carriera, probabilmente pensava di averle viste (quasi) tutte. Ma in quel "quasi" si nascondeva un nemico infinitamente piccolo e infinitamente grande, il Coronavirus. Luzi ai nemici dello Stato ben noti, ne ha dovuto aggiungere un altro, infido e potente. Il suo comando è incastonato in una ... Leggi su agi (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - Essere Comandantedell'dei Carabinieri, nell'anno della, nella fase della vaccinazione e della ricostruzione, richiede nervi saldi, preparazione, massima dedizione. Teosi è ritrovato in questo passaggio della storia. Il comandante dell'ha 61 anni, una lunga carriera, probabilmente pensava di averle viste (quasi) tutte. Ma in quel "quasi" si nascondeva un nemico infinitamente piccolo e infinitamente grande, il Coronavirus.ai nemici dello Stato ben noti, ne ha dovuto aggiungere un altro, infido e potente. Il suo comando è incastonato in una ...

Advertising

sulsitodisimone : 'Recovery e ambiente', il generale Luzi racconta l'Arma in tempi di pandemia - Kiodo : RT @technesecurity: La diffusione crescente di attacchi Ransomware anche in ambiente sanita' richiede l'implementazione di misure di Data L… - PulvinoGiovanni : RT @PulvinoGiovanni: Recovery plan, ecco come utilizzare i finanziamenti - technesecurity : La diffusione crescente di attacchi Ransomware anche in ambiente sanita' richiede l'implementazione di misure di Da… - pascarabeo : Testamento: i miliardi del Recovery Fund non diventino un pretesto per agire contro la tutela dellì'ambiente :: Qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery ambiente Il Frusinate si scopre poco green: carenza di spazi verdi e troppo smog ...senso il verde svolge una vera e propria azione mitigatrice di molti fenomeni nocivi per l'ambiente ... Con il progetto per il Recovery Plan denominato "Bosco vivo e foreste urbane" di Coldiretti e ...

'Agiamo per un cambio di sistema che garantisca la sopravvivenza delle imprese' Temo, purtroppo, che le risorse del Recovery Fund siano utilizzate troppo per l'ambiente e poco per lo sviluppo produttivo. Ci troviamo in battaglia contro una serie infinita di disposizioni senza ...

"Recovery e ambiente", il generale Luzi racconta l'Arma in tempi di pandemia AGI - Agenzia Giornalistica Italia generale-teo-luzi Leggi subito le ultime notizie della sezione generale-teo-luzi. Tutti gli articoli, le gallerie fotografiche e i video pubblicati su agi.it.

Tutto su: recovery pubblica amministrazione Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...

...senso il verde svolge una vera e propria azione mitigatrice di molti fenomeni nocivi per l'... Con il progetto per ilPlan denominato "Bosco vivo e foreste urbane" di Coldiretti e ...Temo, purtroppo, che le risorse delFund siano utilizzate troppo per l'e poco per lo sviluppo produttivo. Ci troviamo in battaglia contro una serie infinita di disposizioni senza ...Leggi subito le ultime notizie della sezione generale-teo-luzi. Tutti gli articoli, le gallerie fotografiche e i video pubblicati su agi.it.Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...