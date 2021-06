Madame X | J J Abrams produttore della serie ispirata ai fumetti DC

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 25 giugno 2021) Il personaggio diXanadu tratto daiDC sarà al centro di una nuovaprodotta da J.J.per HBO Max.X sarà la nuovalive-action tratta daiDC che verrà realizzata per HBO Max e potrà contare sul contributo di J.J.nel ruolo di. Il personaggio, che dovrebbe essere legato a Justice League Dark, era già apparso in Swamp Thing e a interpretarlo era stata Jeryl Prescott. Angela Robinson (Professor Marston & The Wonder Women) si ...