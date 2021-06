Lasorella, presidente AgCom: “DAZN garantisca copertura campionato” (Di venerdì 25 giugno 2021) Il presidente dell’AgCom, Giacomo Lasorella sui diritti TV della Serie A assegnati a DAZN Fa ancora parlare di se l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 21/24 a DAZN. In particolare si teme un altro blackout di servizio come quello avvenuto in occasione di Inter-Cagliari del campionato appena concluso. Sull’argomento è intervenuto anche Giacomo Lasorella, presidente dell’AgCom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) intervistato da La Repubblica. «Non sarebbe ammissibile che un ospedale avesse dei ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) Ildell’, Giacomosui diritti TV della Serie A assegnati aFa ancora parlare di se l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 21/24 a. In particolare si teme un altro blackout di servizio come quello avvenuto in occasione di Inter-Cagliari delappena concluso. Sull’argomento è intervenuto anche Giacomodell’(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) intervistato da La Repubblica. «Non sarebbe ammissibile che un ospedale avesse dei ...

