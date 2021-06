L’agente di Jorginho: “Se non dovesse continuare col Chelsea sarebbe felice di tornare in Italia” (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Europeo i corso sta offrendo sicuramente grande ribalta a Jorginho che gioca oramai al Chelsea da alcune stagioni, ma ha molti estimatori in Serie A. Il suo agente Joao Santos ne ha parlato ‘Radio Kiss Kiss’: “Prima la Champions, ora l’Italia: si è guadagnato tutto questo. L’Italia di Mancini mi ricorda il Napoli di Sarri”. Sulla possibilità di vederlo tornare in Italia “Il suo obiettivo è quello di onorare il contratto con il Chelsea: restare a Londra almeno sino a fine contratto. Se poi non dovessero rinnovargli il contratto lui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Europeo i corso sta offrendo sicuramente grande ribalta ache gioca oramai alda alcune stagioni, ma ha molti estimatori in Serie A. Il suo agente Joao Santos ne ha parlato ‘Radio Kiss Kiss’: “Prima la Champions, ora l’: si è guadagnato tutto questo. L’di Mancini mi ricorda il Napoli di Sarri”. Sulla possibilità di vederloin“Il suo obiettivo è quello di onorare il contratto con il: restare a Londra almeno sino a fine contratto. Se poi nonro rinnovargli il contratto lui ...

