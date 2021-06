Fs | ecco la maxi operazione finanziaria con Intesa Sanpaolo | Unicredit | Cdp e non solo

(Di venerdì 25 giugno 2021) La linea di credito ammonta a 2,5 miliardi di euro: è l’più grande di sempre per Ferrovie dello Stato ed il primo finanziamento sustainability di Fs Ferrovie dello Stato (FS) ha stipulato oggi, con un sindacato di sei istituzioni finanziarie, la nuova linea di credito committed e revolving, di ammontare pari a 2,5 miliardi di euro e durata triennale, l’più grande di sempre per il gruppo., Cassa depositi e prestiti, Credit Agricole CIB e CaixaBank hanno agito in qualità di Underwriters & ...

La linea di credito ammonta a 2,5 miliardi di euro: è l'operazione finanziaria più grande di sempre per Ferrovie dello Stato.