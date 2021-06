Covid | in Lombardia ancora in calo i ricoveri | 2 decessi

Advertising

Con 33.328 tamponi effettuati, sono 134 i nuovi casi incon il tasso di positività allo 0,4%, identico a ieri. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva ( - 2, 63) che negli altri reparti ( - 23, 298). I decessi sono 2 per un totale ......in: i giudici hanno dato ragione all'avvocato Andrea Mascetti , che aveva chiesto l'accesso agli atti alla Rai, dunque di svelare le fonti utilizzate per lavorare all'inchiesta., ...A fronte di 33.328 tamponi effettuati, sono 134 i nuovi positivi pari allo 0,4%. Sono due i decessi registrati in Lombardia, che portano le vittime complessive del virus a 33.767. I nuovi casi divisi ...Locatelli annuncia che in futuro ci potranno essere nuove misure da adottare: "chiudere dove la variante si diffonde di più, una sola dose di vaccino non serve".