Bonucci | Inginocchiarsi? Dobbiamo ancora decidere

"Quando torniamo in hotel abbiamo una riunione tutti insieme, ne parleremo stasera e decideremo cosa fare". Così Leonardo Bonucci ha risposto a una domanda sulla scelta degli azzurri se Inginocchiarsi o meno domani prima di Italia-Austria, in segno di solidarietà per Black Lives Matter

