Andrea Severini | chi è il marito di Virginia Raggi

Leggi su ck12

(Di venerdì 25 giugno 2021), è ildila sindaca di Roma ha fatto parlare di sé per i post pubblicati sui social da parte delcon hashtag del tipo: #dimettiti. (Instagram)Ildella sindaca di Roma ha fatto parlare di sé proprio sui social, infatti su Instagram ha postato ironicamente alcune pillole che raccontano come ci si sente ad essere sposato con un sindaco della Capitale. Purtroppo le sue giornate sono caratterizzate da letti vuoti e pasti freddi, sua moglie per lavoro è spesso assente e non può dedicare ...