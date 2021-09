MARCELO | TRAMONTO REAL

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 31 maggio 2021) Valutazioni in corso in casaMadrid per il futuro di. L’esterno brasiliano ha ancora un anno di contratto con il club spagnolo, per ora Florentino Perez non ha avanzato alcuna proposta riguardo il prolungamento. Ad un anno dalla scadenza la cessione è più che probabile visto che, il, ha la possibilità di monetizzare il più possibile dalla sua partenza. Qualche squadra big della Turchia si è già mossa offrendo al giocatore un super ingaggio per convincerlo a lasciare anzitempo la Spagna. Al momento i discorsi sono tutti fermi ma una cosa è certa: ad oggi il destino diè sempre più lontano da Madrid. Le ultime due stagioni disputate con i Blancos sono state altamente deludenti. A causa di infortuni e di scelte tecniche prese da Zidane,ha avuto sempre meno spazio ...