“Via la mascherina a metà luglio” Locatelli anticipa i tempi

Roma, 24 mag – "Via la mascherina a metà luglio": parola del coordinatore del Cts Franco Locatelli. Il presidente del Consiglio superiore di sanità fa il punto sulla curva epidemiologica e sulla campagna vaccinale e dà buone notizie. Un nuovo lockdown "è altamente improbabile. Tutte le decisioni sono state prese per non esporci al rischio di dover richiudere. La campagna di vaccinazione fa la differenza". Locatelli: "Via la mascherina a metà luglio" Togliere la mascherina? "Credo potremo parlarne nella seconda metà di luglio, eliminando l'obbligo solo all'aperto, o anche al chiuso tra persone vaccinate e non soggette a 'fragilità". Così, in una intervista alla Stampa, Locatelli

