Tommaso Zorzi perseguitato da una stalker | ecco la sua reazione sui social

(Di lunedì 24 maggio 2021)ha recentemente scoperto che una sua fan è diventata una vera e propria: la ragazza si presenta spesso sotto casa del vincitore del GF Vip e dopo averlo visto uscire dal suo portone lo segue nei suoi spostamenti. L’influencer di Milano è preoccupatissimo, ma ha deciso di agire e di non restare...

Advertising

TvTalk_Rai : TOCCA A TE! Vota le novità tv di quest'anno scelte dai giornalisti. Ecco le nomination per 'Personaggio Rivelazione… - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi vuole sapere la verità! #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Tommy con i fantasminiii ahahah @ElettraLambo @tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi #elettralamborghini - CarmeLauretta : @TheSkyisgreen6 @tommaso_zorzi Buongiorno,come stai?? - acidonitrosoo : RT @FinoAllaFine_38: Leggo di gente che vorrebbe Tommaso Zorzi e Giulia Salemi a presentare i prossimi #Eurovision2022. Io cosi: https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

, dopo la vittoria del GF Vip e il suo ruolo da opinionista de L'Isola dei Famosi , stava anche per registrare il numero zero del suo nuovo programma su Italia 1 ma qualcosa è andato ...All'uscita dalla casa del Gf Vip, alcuni concorrenti, tra cuie Pierpaolo Pretelli, sono state vittime degli scherzi delle Iene. Tra le vittime, anche Stefania Orlando, il cui scherzo, ...Tommaso Zorzi ha scoperto che una sua fan è diventata una vera e propria stalker: la ragazza lo segue ovunque. Ma cosa è successo?!Nel Palinsesto di questa sera 24 maggio 2021, cosa vedere in tv?, scopriamolo con la guida di Solodonna: Su Rai 1 Il traditore, Canale 5 ...