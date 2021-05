Manager stupratore, oggi l'interrogatorio di garanzia per Di Fazio (Di lunedì 24 maggio 2021) Milano - Si tiene oggi l'interrogatorio di garanzia per Antonio Di Fazio, l'imprenditore nel settore farmaceutico in cella dall'altro ieri per aver violentato, nel suo lussuoso appartamento a Milano, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 24 maggio 2021) Milano - Si tienel'diper Antonio Di, l'imprenditore nel settore farmaceutico in cella dall'altro ieri per aver violentato, nel suo lussuoso appartamento a Milano, ...

Ultime Notizie dalla rete : Manager stupratore Manager stupratore, oggi l'interrogatorio di garanzia per Di Fazio ...stupratore. Sono infatti tre le ragazze che si sono fatte avanti per denunciare di essere state anche loro vittime di Fazio. È destinato quindi ad allungarsi l'elenco delle giovani che il manager ...

Altre tre ragazze contro lo stupratore Di Fazio ... totalmente priva di forze e stordita con una dose massiccia di Bromazepam , non sarebbe certo l'unica ad essere stata attirata dal manager con la scusa di uno stage o di un lavoro nell'azienda di ...

Manager di Milano arrestato per stupro: altre tre ragazze pronte a denunciarlo La Stampa Manager stupratore, oggi l'interrogatorio di garanzia per Di Fazio Si aggrava intanto la sua posizione dopo altre tre studentesse che lo accusano e la galleria fotografica definita "choc" dagli inquirenti ...

Il manager e la stagista narcotizzata e stuprata "Almeno altre 5 vittime" Proprio davanti al materiale fotografico e ai filmati, gli inquirenti sospettano che dal 2019 l'uomo abbia narcotizzato e stuprato almeno «4/5 ragazze». La vittima spiega quindi di essersi risvegliata ...

