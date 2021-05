Jean-Paul Gaultier | è veramente la fine?

Leggi su vanityfair

«The end». È il post pubblicato da Jean Paul Gaultier sul suo profilo Instagram. Nulla più di questo: due parole scritte in grassetto, nero su bianco, senza alcuna didascalia ad accompagnarle che possa spiegarne il significato. Che sia veramente la fine dell'ex enfant terrible della moda francese? Il messaggio è criptico – forse di proposito per creare un po' di hype intorno al brand? – e prevedibilmente si scatenano le ipotesi sul futuro dello stilista, che a gennaio del 2020 aveva annunciato il suo ritiro, assicurando però i fan che a fare un passo indietro sarebbe stato lui ma non il suo brand.