Funivia Mottarone: bimbo di 5 anni unico sopravvissuto ancora in gravi condizioni (Di lunedì 24 maggio 2021) Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni unico sopravvissuto all'incidente della Funivia del Mottarone. Ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo l'intervento di ieri la prognosi resta riservata L'articolo proviene da Firenze Post.

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - AnaGarciaMarcos : RT @cnsas_official: ?? #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: uno dei due feriti gravi, un bambino elitrasportato in codice rosso a Torino,… - Alessan50612358 : RT @MichGPS: #Piemonte: è salito a 14 il bilancio delle vittime dell'incidente alla #funivia del #Mottarone, a Stresa. -