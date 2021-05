F1, Valtteri Bottas: “Un ritiro amarissimo, non mi era mai successa una cosa simile! Peccato, avevo il podio in tasca” (Di lunedì 24 maggio 2021) Quando le cose non girano, non girano. C’è poco da fare. Valtteri Bottas si sta rendendo sempre più conto, a sue spese, che quando qualcosa può andare storto, poi va storto per davvero. Ieri, per esempio, nel corso del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, il portacolori della Mercedes stava gestendo un secondo posto positivo tra le vie di Montecarlo, provando a capitalizzare un weekend di spessore, nel quale si era sempre tenuto comodamente alle spalle l’illustre compagno di scuderia Lewis Hamilton. Per il finlandese, invece, tutto è svanito nel corso del pit-stop. Un momento nel quale ha vissuto una scena che raramente si è vista nella storia della massima categoria del motorsport. Sostanzialmente i meccanici non sono stati in grado di smontare la sua gomma anteriore destra per inserire la gomma ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) Quando le cose non girano, non girano. C’è poco da fare.si sta rendendo sempre più conto, a sue spese, che quando qualpuò andare storto, poi va storto per davvero. Ieri, per esempio, nel corso del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, il portacolori della Mercedes stava gestendo un secondo posto positivo tra le vie di Montecarlo, provando a capitalizzare un weekend di spessore, nel quale si era sempre tenuto comodamente alle spalle l’illustre compagno di scuderia Lewis Hamilton. Per il finlandese, invece, tutto è svanito nel corso del pit-stop. Un momento nel quale ha vissuto una scena che raramente si è vista nella storia della massima categoria del motorsport. Sostanzialmente i meccanici non sono stati in grado di smontare la sua gomma anteriore destra per inserire la gomma ...

