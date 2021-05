Eurovision 2022: dai conduttori alla location, tutte le ipotesi (Di lunedì 24 maggio 2021) Era da almeno quattro anni, da quando ci dicevano che Occidentali’s Karma avrebbe fatto faville a Kiev, che pensavamo a come organizzare l’Eurovision Song Contest in Italia e ora, grazie alla vittoria dei Måneskin, possiamo ragionare davvero su cosa inventarci per rendere la 66esima edizione memorabile, un po’ come quella di Vienna che vide Il Volo arrivare terzi. Nel 2022, così come è prescritto dal regolamento, sarà l’Italia, membro dei «Magic Five», ossia i cinque Paesi che hanno fondato l’Eurovision, a ospitare la manifestazione, e sul tavolo sono molti i dubbi da sciogliere, dalla location ai conduttori. A rompere per il primo il silenzio è stato il direttore di Raiuno Stefano Coletta in un’intervista al Corriere: «Penso che riportare l’Eurovision nel nostro paese dopo 31 anni sarà l’occasione per mostrare la grande capacità della Rai di guidare una macchina così complicata e articolata. Sono consapevole che per me, per il vicedirettore Antonio Fasulo e tutto il gruppo che sta dietro a questi eventi comincerà un lavoro straordinario». Le date non sono ancora state ufficializzate – la finale potrebbe tenersi sabato 21 maggio e le due semifinali martedì 17 e giovedì 19 – ma, al momento, sembra che la questione più importante da sbrigliare sia quella della città ospitante. https://www.youtube.com/watch?v=bC9sg6MpDc0 Leggi su vanityfair (Di lunedì 24 maggio 2021) Era da almeno quattro anni, da quando ci dicevano che Occidentali’s Karma avrebbe fatto faville a Kiev, che pensavamo a come organizzare l’Eurovision Song Contest in Italia e ora, grazie alla vittoria dei Måneskin, possiamo ragionare davvero su cosa inventarci per rendere la 66esima edizione memorabile, un po’ come quella di Vienna che vide Il Volo arrivare terzi. Nel 2022, così come è prescritto dal regolamento, sarà l’Italia, membro dei «Magic Five», ossia i cinque Paesi che hanno fondato l’Eurovision, a ospitare la manifestazione, e sul tavolo sono molti i dubbi da sciogliere, dalla location ai conduttori. A rompere per il primo il silenzio è stato il direttore di Raiuno Stefano Coletta in un’intervista al Corriere: «Penso che riportare l’Eurovision nel nostro paese dopo 31 anni sarà l’occasione per mostrare la grande capacità della Rai di guidare una macchina così complicata e articolata. Sono consapevole che per me, per il vicedirettore Antonio Fasulo e tutto il gruppo che sta dietro a questi eventi comincerà un lavoro straordinario». Le date non sono ancora state ufficializzate – la finale potrebbe tenersi sabato 21 maggio e le due semifinali martedì 17 e giovedì 19 – ma, al momento, sembra che la questione più importante da sbrigliare sia quella della città ospitante. https://www.youtube.com/watch?v=bC9sg6MpDc0

