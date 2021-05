WTA Strasburgo 2021 | quattro primi turni giocati | passano le francesi | Alexandrova e Linette

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021) Si sonomatch di primo turno al WTA 250 di, ultimo appuntamento di avvicinamento del circuito femminile verso il Roland Garros, previsto proprio per la prossima domenica nel suo inizio. Il torneo, in passato, ha visto la vittoria di Francesca Schiavone (2012), Silvia Farina (tre volte, 2001-2002-2003) e Sandra Cecchini (1988). In campo due delle portacolori della Francia, entrambe senza nemmeno troppi problemi nel vincere le loro partite: per Clara Burel 6-3 6-1 contro la russa Varvara Gracheva, mentre serve poco più di un’ora e mezza ad Alizé Cornet per battere la ceca Kristyna Pliskova (6-4 7-5). A proposito di Russia, c’è invece il successo della testa di serie numero 3, Ekaterina, sull’americana Lauren Davis (6-1 7-5), mentre è travolgente la polacca Magda ...