Volata a due a Gorizia | la spunta Campenaerts

Advertising

RSIsport : ????? Victor Campenaerts ha vinto la volata a due che ha deciso la 15a tappa del Giro d'Italia, disputata tra Grado… - larenait : Lo spaventoso incidente di ieri a Lazise (Verona) - Dalla_SerieA : Milan, Napoli e Juve, il borsino della volata Champions - - alm_94_ : @nzlmtt Soprattutto perché davanti c'erano ???? e ????, ci fossero stati ???? e ???? sarei stato meno in ansia (anche se la… - itsadecadance : @BoatsLittle Io felice come una pasqua perché ero arrivata a culo all'ultimo dei posti per il firmacopie e avevo sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Volata due

L'Arena

Si affrontanopiccole realtà che hanno saputo dare filo da torcere alle grandi per tutto il ... che si sono giocate fino in fondo il salto in B con lache ha premiato alla fine i lariani. I ...Nelletornate nulla di rilevante succede alla corsa, se non per la presenza di un caloroso ... Ai - 300 lancia dunque la, ma Campenaerts è in giornata di grazia e ne ha ancora per ...Prima vittoria in carriera per il belga Victor Campenaerts nella Corsa Rosa: nell’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, oggi, domenica 23 maggio, il belga ha posto il proprio ...Tappa non difficilissima ma ancora mossa, la quindicesima del Giro d’Italia, da Grado a Gorizia di 147 km, che si conclude, tanto per cambiare, sotto il diluvio, con uno strappo durissimo a pochi chil ...