Ozge Gurel sarà Ezgi in Mr. Wrong: conosciamo meglio la protagonista (Di domenica 23 maggio 2021) Dal 31 maggio andrà in onda, in prima assoluta su Canale 5, Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Il pomeriggio estivo della rete Mediaset si riempie di nuovo di emozioni grazie alla presenza delle serie turche sempre più amate dal pubblico italiano. E in Mr. Wrong ritroveremo una delle attrici più amate di questo panorama ovvero Ozge Gurel che già si era fatta conoscere per altre soap. Ha prima interpretato la Oyku di Cherry Season – La stagione del cuore, la prima fiction turca sbarcata su Canale 5, e poi Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. In Mr. Wrong sarà Ezgi e anche qui, inevitabilmente i sentimenti saranno protagonisti assoluti. Scopriamo meglio la protagonista femminile della nuova soap presto in onda su Canale 5. Mr. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 maggio 2021) Dal 31 maggio andrà in onda, in prima assoluta su Canale 5, Mr.– Lezioni d’amore. Il pomeriggio estivo della rete Mediaset si riempie di nuovo di emozioni grazie alla presenza delle serie turche sempre più amate dal pubblico italiano. E in Mr.ritroveremo una delle attrici più amate di questo panorama ovveroche già si era fatta conoscere per altre soap. Ha prima interpretato la Oyku di Cherry Season – La stagione del cuore, la prima fiction turca sbarcata su Canale 5, e poi Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. In Mr.e anche qui, inevitabilmente i sentimenti saranno protagonisti assoluti. Scopriamolafemminile della nuova soap presto in onda su Canale 5. Mr. ...

Advertising

MediasetPlay : Özge Gürel è la protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie prossimamente su Canale5 e su Mediaset Play In… - Ezgur8 : RT @QuiMediaset_it: #MrWrong - lezioni d’amore, la serie con Can Yaman e Ozge Gurel prossimamente su Canale 5 - Benedet41001574 : RT @Aferdit78355557: Ozge Gurel e Berk Cankat di nuovo insieme progetto di lavoro, e finito tempo di Can Yaman, non e più partner di Ozge G… - elvira_stancato : @Net_BayYanlis @Nico_Uff_Stampa @QuiMediaset_it Ci siamo quasi.... Can Yaman e Ozge Gurel il meglio. Vi aspettiamo… - AvanziniMonica : RT @Aferdit78355557: @Nicolet48249428 @DiziTV07 @nrhytersn @ Dizi TO07 e @ nrhytersn, anche io fatto questa critica, ma ufficio di stampa I… -

Ultime Notizie dalla rete : Ozge Gurel Fatma Toptas da Cherry Season a Mr Wrong: tutto sul personaggio di Cansu Akman C'è grande attesa per il debutto su Canale5 di Mr Wrong , la nuova Soap con Can Yaman e Ozge Gurel. Nel cast della Soap turca c'è anche un volto noto di Cherry Season . Stiamo parlando di Fatma Toptas , che in Bay Yanlis interpreta la bella Cansu Akman . Conosciamo meglio la vita privata ...

Mr Wrong anticipazioni: EZGI, che ragazza sfortunata! Quante sfortune per Ezgi Inal (Ozge Gurel), la protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'Amore . Nella nuova soap turca, che partirà su Canale 5 lunedì 31 maggio 2020 alle 14.45, la ragazza non avrà un attimo di respiro, visto che ...

Mr Wrong, Ozge Gurel è Ezgi Inal: Focus sulla Protagonista della Soap ComingSoon.it Can Yaman, Mr Wrong: quando inizia la serie? Can Yaman sarà protagonista di Mr Wrong, la nuova soap che, tra poco meno di 10 giorni, appassionerà il pubblico e i fan dell’attore ...

Daydreamer, incredibili novità per Melahat: l'attrice Feri Baycu Guler torna in Mr. Wrong Scopriamo insieme qualche curiosità su questa attrice, qual è il ruolo che interpreta in Daydreamer e chi sarà, invece, in Mr. Wrong!

C'è grande attesa per il debutto su Canale5 di Mr Wrong , la nuova Soap con Can Yaman e. Nel cast della Soap turca c'è anche un volto noto di Cherry Season . Stiamo parlando di Fatma Toptas , che in Bay Yanlis interpreta la bella Cansu Akman . Conosciamo meglio la vita privata ...Quante sfortune per Ezgi Inal (), la protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'Amore . Nella nuova soap turca, che partirà su Canale 5 lunedì 31 maggio 2020 alle 14.45, la ragazza non avrà un attimo di respiro, visto che ...Can Yaman sarà protagonista di Mr Wrong, la nuova soap che, tra poco meno di 10 giorni, appassionerà il pubblico e i fan dell’attore ...Scopriamo insieme qualche curiosità su questa attrice, qual è il ruolo che interpreta in Daydreamer e chi sarà, invece, in Mr. Wrong!