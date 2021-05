Napoli, i media portoghesi: in pole c’è Conceicao, incontro con la dirigenza già la prossima settimana (Di domenica 23 maggio 2021) Sergio Conceicao è il nome in pole per la panchina del Napoli. Il club azzurro ha disputato una stagione molto importante e soprattutto nella seconda parte di campionato ha conquistato una serie di risultati utili che hanno permesso di recuperare diverse posizioni in classifica. Il merito è stato anche e soprattutto di Gennaro Gattuso, l’allenatore ha compattato l’ambiente dopo una stagione difficile ed è migliorato tantissimo anche dal punto di vista tattico e del gioco. L’addio al Napoli è praticamente certo, alla base della decisione anche i rapporti con il presidente De Laurentiis ed una parte dei calciatori. Napoli, Conceicao in pole Foto di Simone Arveda / AnsaIl Napoli è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 maggio 2021) Sergioè il nome inper la panchina del. Il club azzurro ha disputato una stagione molto importante e soprattutto nella seconda parte di campionato ha conquistato una serie di risultati utili che hanno permesso di recuperare diverse posizioni in classifica. Il merito è stato anche e soprattutto di Gennaro Gattuso, l’allenatore ha compattato l’ambiente dopo una stagione difficile ed è migliorato tantissimo anche dal punto di vista tattico e del gioco. L’addio alè praticamente certo, alla base della decisione anche i rapporti con il presidente De Laurentiis ed una parte dei calciatori.inFoto di Simone Arveda / AnsaIlè alla ricerca di un allenatore per lastagione e ...

