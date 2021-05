Inter, Stellini: «Vendere i top player? Cambia tutto, spiegherebbe la società» (Di domenica 23 maggio 2021) Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese anche del progetto per la prossima stagione Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni. SCUDETTO – «È un momento bellissimo. C’è tanta gente che gioisce ed è giusto così, una società importante come l’Inter non deve aspettare così tanto per aspettare di gioire così». SCONTRO CONTE E LAUTARO – «Conte se l’è vista brutta con Lautaro, ma all’angolo aveva uno staff che lo sosteneva ed è rimasto in piedi». PROGETTO – «Se dovessero essere venduti top player? Domanda attuale. Probabilmente se lo chiedono in tanti, bisognerebbe fare un passo indietro e ripartire da quanto accaduto due anni fa quando Conte ha ri-niziato questo progetto, che era triennale. Per ora abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Cristian, vice allenatore dell’, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese anche del progetto per la prossima stagione Cristianha parlato ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni. SCUDETTO – «È un momento bellissimo. C’è tanta gente che gioisce ed è giusto così, unaimportante come l’non deve aspettare così tanto per aspettare di gioire così». SCONTRO CONTE E LAUTARO – «Conte se l’è vista brutta con Lautaro, ma all’angolo aveva uno staff che lo sosteneva ed è rimasto in piedi». PROGETTO – «Se dovessero essere venduti top? Domanda attuale. Probabilmente se lo chiedono in tanti, bisognerebbe fare un passo indietro e ripartire da quanto accaduto due anni fa quando Conte ha ri-niziato questo progetto, che era triennale. Per ora abbiamo ...

