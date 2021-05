Il Napoli butta via la Champions: nervi e paura e col Verona è solo 1-1 (Di domenica 23 maggio 2021) Vincere per scacciare via le paure e conquistare il tanto ambito posto in Champions League. È questo l'obiettivo del Napoli di Gattuso che solo con un successo potrebbe essere sicuro della... Leggi su ilmattino (Di domenica 23 maggio 2021) Vincere per scacciare via le paure e conquistare il tanto ambito posto inLeague. È questo l'obiettivo deldi Gattuso checon un successo potrebbe essere sicuro della...

Advertising

Mathfrom74 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, risultati e classifica: il Napoli si butta via, Juve in Champions col Milan! Roma settima - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, risultati e classifica: il Napoli si butta via, Juve in Champions col Milan! Roma settima - TuttoMercatoWeb : Serie A, risultati e classifica: il Napoli si butta via, Juve in Champions col Milan! Roma settima - aldebara_n : Partita assurda del Napoli. Suicidio per troppo tensione.. Il butta la Champions con una partita nulla.. #napoliverona - pino_nostro : @Kataklinsmann @sscnapoli Insomma la butta via il Napoli complice un Verona che gioca in modalità finale di Champions ... inaspettato ?? -