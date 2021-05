Il make up per i capelli bianchi o grigi: raffinato e chic (Di domenica 23 maggio 2021) A ogni donna, il suo trucco per valorizzarla al massimo, così anche per chi ha i capelli bianchi o grigi esiste il make up perfetto. La moda ha spesso riproposto questo colore freddo e glaciale anche alle più giovani, per rompere gli schemi legati all’età ed enfatizzare la bellezza di un volto incorniciato da fili d’argento. Sia che abbiate scelto di adottare questo stile anticonformista, sia che siate state costrette a farlo dal trascorre degli anni, non potete esimervi dal conoscere il maquillage perfetto da abbinare ad uno stile così iconico. Curiose di scoprire di più? Iniziamo! Il make up per capelli bianchi o grigi: raffinato e chic Il trucco valorizza davvero un volto solo quando è ben declinato sull’incarnato ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 23 maggio 2021) A ogni donna, il suo trucco per valorizzarla al massimo, così anche per chi ha iesiste ilup perfetto. La moda ha spesso riproposto questo colore freddo e glaciale anche alle più giovani, per rompere gli schemi legati all’età ed enfatizzare la bellezza di un volto incorniciato da fili d’argento. Sia che abbiate scelto di adottare questo stile anticonformista, sia che siate state costrette a farlo dal trascorre degli anni, non potete esimervi dal conoscere il maquillage perfetto da abbinare ad uno stile così iconico. Curiose di scoprire di più? Iniziamo! Ilup perIl trucco valorizza davvero un volto solo quando è ben declinato sull’incarnato ...

