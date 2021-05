I Maneskin vincono all’Eurovision

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 maggio 2021) La band romana ha ottenuto 524 voti piazzandosi in vetta alla classifica, seguita da Francia e Svizzera. Il voto del pubblico è stato fondamentale per incoronare la band regina della serata. Grazie a questo infatti, sono saliti dal quarto posto al primo. Dopo ben 31 anni di attesa l’Italia è tornata a vincere l’Eurovision con i. Non succedeva dal 1990, quando a vincere è stato Toto Cutugno. Prima di lui aveva vinto solo Gigliola Cinquetti nel 1964. Dopo la vittoria Damiano, frontman dei, ha urlato tronfio sul palco: “Rock’n roll never die”. Ihanno poi rieseguito il brano, questa volta senza censura. “Siamo onorati e felici, ringraziamo tutti. Ma questo per noi è solo l’inizio, da domani incominceremo a suonare ovunque“. Sono queste le prime parole di Victoria, la bassista dei, ...