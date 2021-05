Draghi e il Vaticano sono pazzi della Meloni (Di domenica 23 maggio 2021) Tutti pazzi per Giorgia dunque. Due uomini di Stato, uno in tonaca color porpora e l’altro in blu, provano entrambi ammirazione per la stessa donna: la Meloni, ovvero la “piccola Evita”, (copyright Maurizio Gasparri). I due sono il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, che di recente si è intrattenuto a lungo con la leader di Fratelli d’Italia, e il premier Mario Draghi, che la trova non solo coerente ma anche simpatica, oltre ad avere il pregio di essere, come lui, tifosissima della Roma. Parolin conta su Giorgia per poter bloccare il disegno di legge Zan sull’omofobia, mentre Draghi è consapevole che con la palla Giorgia in mano gli potrebbe riuscire all’occorrenza un bello strike, abbattendo in un colpo solo quel poco che resta dei 5 Stelle, Matteo ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 23 maggio 2021) Tuttiper Giorgia dunque. Due uomini di Stato, uno in tonaca color porpora e l’altro in blu, provano entrambi ammirazione per la stessa donna: la, ovvero la “piccola Evita”, (copyright Maurizio Gasparri). I dueil cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, che di recente si è intrattenuto a lungo con la leader di Fratelli d’Italia, e il premier Mario, che la trova non solo coerente ma anche simpatica, oltre ad avere il pregio di essere, come lui, tifosissimaRoma. Parolin conta su Giorgia per poter bloccare il disegno di legge Zan sull’omofobia, mentreè consapevole che con la palla Giorgia in mano gli potrebbe riuscire all’occorrenza un bello strike, abbattendo in un colpo solo quel poco che resta dei 5 Stelle, Matteo ...

Advertising

giulezio2 : #Draghi_smorti completamente succubi di #vaticano e #PoteriStorti... - Enzo40510601 : RT @tempoweb: SuperMario e Parolin sono pazzi per Giorgia Meloni #mariodraghi #pietroparolin #giorgiameloni #iltempoquotidiano https://t.c… - e_cavagna : SuperMario e Parolin sono pazzi per Giorgia Meloni - Il Tempo - OnePinker : Difficile farsene una ragione, vero? ?? @GiorgiaMeloni - paololg123 : RT @tempoweb: SuperMario e Parolin sono pazzi per Giorgia Meloni #mariodraghi #pietroparolin #giorgiameloni #iltempoquotidiano https://t.c… -