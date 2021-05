ATP Lione 2021, Stefanos Tsitsipas domina la Finale e batte in due set Cameron Norrie (Di domenica 23 maggio 2021) Il greco Stefanos Tsitsipas si conferma in una condizione decisamente invidiabile in questo momento. L’ellenico (n.5 del ranking) ha dominato la Finale dell’ATP di Lione (Francia) e sconfitto con un doppio 6-3 il britannico Cameron Norrie (n.49 del mondo). Una partita a senso unico nella quale Tsitsipas ha avuto un rendimento molto alto, disinnescando i colpi in top-spin mancini del britannico e chiudendo con estrema facilità. Dopo il successo nel Masters1000 di Montecarlo, la Finale a Barcellona e le semifinali a Roma, un altro risultato per il n.5 ATP in questa stagione sulla terra rossa. Ottimi segnali per lui, dunque, in vista di Parigi. Nel primo set entrambi i giocatori faticano a tenere i propri turni al servizio, dovendo ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Il grecosi conferma in una condizione decisamente invidiabile in questo momento. L’ellenico (n.5 del ranking) hato ladell’ATP di(Francia) e sconfitto con un doppio 6-3 il britannico(n.49 del mondo). Una partita a senso unico nella qualeha avuto un rendimento molto alto, disinnescando i colpi in top-spin mancini del britannico e chiudendo con estrema facilità. Dopo il successo nel Masters1000 di Montecarlo, laa Barcellona e le semifinali a Roma, un altro risultato per il n.5 ATP in questa stagione sulla terra rossa. Ottimi segnali per lui, dunque, in vista di Parigi. Nel primo set entrambi i giocatori faticano a tenere i propri turni al servizio, dovendo ...

Advertising

Gazzetta_it : #AtpLione, ancora #Tsitsipas: secondo titolo sul rosso. Superato il britannico #Norrie. E ora il #RolandGarros - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #tennis #ATPLyon #Atp #Lione 2021: trionfo di Stefano #Tsitsipas, #Norrie sconfitto in finale in due set - sportface2016 : #tennis #ATPLyon #Atp #Lione 2021: trionfo di Stefano #Tsitsipas, #Norrie sconfitto in finale in due set - Tenniscircus : Tsitsipas contro Norrie per il titolo di Lione - - antlucig : Atp Lione, oggi la finale Norrie - Tsitsipas. Favorito il greco, ma l'unico precedente tra i due ha visto il brita… -