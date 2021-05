Uomini e Donne, Giulia De Lellis debutta come conduttrice di un nuovo reality (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv per la lovestory avviata a Uomini e Donne con il tronista Andrea Damante, reduce dalla rottura definitiva con lui Giulia De Lellis torna a far parlare di sé, stavolta per un programma estivo che a breve segnerà il suo debutto da conduttrice tv. Si tratta di Love Island, un nuovo reality dedicato all’amore, che vede un gruppo di single mettersi in gioco alla ricerca dell’amore. In vista del nuovo debutto tv, Giulietta ha quindi voluto raccontarsi in toto in un’intervista concessa ad un noto giornale. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo di seguito. Uomini e Donne, Giulia De Lellis verso il debutto da conduttrice tv Ha ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv per la lovestory avviata acon il tronista Andrea Damante, reduce dalla rottura definitiva con luiDetorna a far parlare di sé, stavolta per un programma estivo che a breve segnerà il suo debutto datv. Si tratta di Love Island, undedicato all’amore, che vede un gruppo di single mettersi in gioco alla ricerca dell’amore. In vista deldebutto tv, Giulietta ha quindi voluto raccontarsi in toto in un’intervista concessa ad un noto giornale. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo di seguito.Deverso il debutto datv Ha ...

