U16-U15 Test-Match: arriva la comunicazione ufficiale della Figc (Di sabato 22 maggio 2021) La Figc con una nota ufficiale ha evidenziato le novità inerenti alla cantera giovanile, in particolar modo per quanto riguarda gli Under 16 e gli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 22 maggio 2021) Lacon una notaha evidenziato le novità inerenti alla cantera giovanile, in particolar modo per quanto riguarda gli Under 16 e gli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

LND_Venezia : Iscrizioni alle attività agonistiche SGS in dirittura d'arrivo! Se qualche società volesse aggiungere ancora qualc… - ABCCastello : #giovanili Weekend amaro per il settore giovanile gialloblu con l'U15 Eccellenza sconfitta a Siena sponda Virtus e… - chrdioc : Real Sebastiani, un’altra vittoria per L’U18. U17 a testa alta con la Stella Azzurra, sconfitte per U16 e U15 - Rietilife : Real Sebastiani, un’altra vittoria per L’U18. U17 a testa alta con la Stella Azzurra, sconfitte per U16 e U15 -… -

Ultime Notizie dalla rete : U16 U15 Basket giovanile un weekend di canestri con i primi tornei dei Cucciago Bulls Basket giovanile nel fine settimana scorso il club brianzolo ha organizzato una due giorni di gare. Basket giovanile in campo le categorie Under13, U14, U15, U16 e U18 con triangolari in piena sicurezza Il basket giovanile anche nella nostra provincia sta dando segnali di ripartenza molto importanti. Un pò tutte le società hanno ripreso l'attività ma ...

Settore giovanile, la rivoluzione Si tornerà alle annate dispari - Sport, Albavilla I campionati maschili regionali saranno U20, U19, U17, U16, U15, U14 e U13; tutti divisi in fasce Gold e Silver. Quelli d'Eccellenza U19, U17 e U15. "Eravamo passati alle annate pari per allinearci ...

Al via la Coppa Campania Under 19, U18, U17, U16, U15, U14: regolamento e programma con orari e campi dell ... Tutto Calcio Campano Basket giovanile un weekend di canestri con i primi tornei dei Cucciago Bulls Basket giovanile nel fine settimana scorso il club brianzolo ha organizzato una due giorni di gare con tanti triangolari dagli u13 agli u18 ...

Si tornerà alle annate dispari Il Consiglio Federale della Fip ha deciso che nella prossima stagione i campionati giovanili maschili e femminili (nati dal 2002 al 2011) saranno con annate dispari. Un ritorno al passato (le annate p ...

Basket giovanile nel fine settimana scorso il club brianzolo ha organizzato una due giorni di gare. Basket giovanile in campo le categorie Under13, U14,e U18 con triangolari in piena sicurezza Il basket giovanile anche nella nostra provincia sta dando segnali di ripartenza molto importanti. Un pò tutte le società hanno ripreso l'attività ma ...I campionati maschili regionali saranno U20, U19, U17,, U14 e U13; tutti divisi in fasce Gold e Silver. Quelli d'Eccellenza U19, U17 e. "Eravamo passati alle annate pari per allinearci ...Basket giovanile nel fine settimana scorso il club brianzolo ha organizzato una due giorni di gare con tanti triangolari dagli u13 agli u18 ...Il Consiglio Federale della Fip ha deciso che nella prossima stagione i campionati giovanili maschili e femminili (nati dal 2002 al 2011) saranno con annate dispari. Un ritorno al passato (le annate p ...