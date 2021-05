'Ti sfascio il taxi se non mi dai almeno mezza piotta': arrestato 30enne (Di sabato 22 maggio 2021) I Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno arrestato un 30enne romano, appartenente ad una nota famiglia sinti di origini campane, dando esecuzione ad un'ordinanza che dispone la custodia cautelare ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) I Carabinieri della Stazione Roma Prati hannounromano, appartenente ad una nota famiglia sinti di origini campane, dando esecuzione ad un'ordinanza che dispone la custodia cautelare ...

