Scuola | i genitori di ' Non si tocca la famiglia' a Bianchi | ' si informino ragazze su rischi aborto'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - L'Associazione 'Non si tocca la famiglia', in occasione della Marcia per la Vita, svoltasi a Roma ai Fori Imperiali, chiede in una lunga lettera al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi di informare le ragazze sin dai banchi di Scuola sui rischi psicofisici derivanti dall'aborto e dall'uso della Ru486 sin dalla giovanizzima età. "Ciò che bisognerebbe fornire ai giovani - si legge - non riguarda solo evitare una gravidanza in un momento della vita che non si ritiene consono, ma è tutta una serie d'informazioni che ottempererebbero all'art.1 della L. 194/78: conoscere lo sviluppo dell'embrione sino alla maturazione a lattante, renderebbe più consapevoli i giovani del fatto che lo Stato Italiano «tutela la vita umana dal suo inizio» e che ...

