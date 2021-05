Rousseau e il M5s? La democrazia diretta non può avere “custodi”. Serve un nuovo modello per evitare grumi di potere (Di sabato 22 maggio 2021) Se è vero, come prevede la ricerca Cultura 2030, che “il modello culturale dominante nel 2030 sarà capitalistico”, se è vero che “il modello dominante nel 2030 promuoverà la solidarietà e la rete attraverso il controllo delle nostre vite, dei movimenti, degli acquisti. fondato sulla dittatura del denaro e del profitto”, se è vero che “un modello sarà elaborato e perfezionato dalle multinazionali delle intelligenze artificiali” dove “i governi saranno spettatori, da esso dipendenti e ricattati”. Appare chiaro che la necessità di un risveglio e di un nuovo corso diventi sempre di più una necessità vitale di libertà e di sopravvivenza. Le nuove generazioni non stanno a guardare: sperimentano, provano, falliscono e alla fine dimostreranno che la rete sarà la base di un nuovo modello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Se è vero, come prevede la ricerca Cultura 2030, che “ilculturale dominante nel 2030 sarà capitalistico”, se è vero che “ildominante nel 2030 promuoverà la solidarietà e la rete attraverso il controllo delle nostre vite, dei movimenti, degli acquisti. fondato sulla dittatura del denaro e del profitto”, se è vero che “unsarà elaborato e perfezionato dalle multinazionali delle intelligenze artificiali” dove “i governi saranno spettatori, da esso dipendenti e ricattati”. Appare chiaro che la necessità di un risveglio e di uncorso diventi sempre di più una necessità vitale di libertà e di sopravvivenza. Le nuove generazioni non stanno a guardare: sperimentano, provano, falliscono e alla fine dimostreranno che la rete sarà la base di un...

