Pioli: "La paura è come il fuoco: se la controlli ti scalda, altrimenti ti bruci" (Di sabato 22 maggio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la sfida con l'Atalanta in conferenza stampa. La partita della svolta sarà quella di domani, siamo motivati e pronti a dare il massimo. La delusione si è trasformata in concentrazione e voglia, in determinazione e tensione, siamo riusciti a trasformarla nella settimana migliore possibile. Abbiamo dimostrato di essere forti e abbiamo le qualità per andare in Champions. L'Atalanta giocherà al massimo delle possibilità. Rebic ad oggi è più no che sì, ma lo valuteremo in modo definitivo domani, ha avuto un problema al polpaccio. Domani ci sono tutte le condizioni per fare bene. Abbiamo avuto due blocchi di infortuni che ci hanno privati di reparti completi e non abbiamo potuto fare le rotazioni giuste. Ibrahimovic non sarà nemmeno in panchina, dovremo essere molto forti dal punto di vista mentale. La società ci ha sempre ...

