Omicidio ambasciatore Luca Attanasio, arresti in Congo (Di sabato 22 maggio 2021) Per l’assassinio nella Repubblica democratica del Congo dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo “ci sono sospetti che sono stati arrestati e vengono interrogati”. Lo ha detto il presidente Congolese Félix Tshisekedi, citato dal quotidiano del Paese Actualité. “Al di là di questi sospetti - afferma -, c’è sicuramente un’organizzazione. Sono ‘coupeurs de route’ organizzati in bande. Hanno sicuramente dei protettori. Dobbiamo mettere tutti gli elementi in fila. Abbiamo la collaborazione dei servizi italiani e stiamo lavorando duramente”. “Conoscevo personalmente questo ambasciatore. È terribile.Sono rimasto davvero sconvolto dalla sua morte. Mi motiva di più a cercare sospetti e soprattutto a porre fine a queste sacche ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 22 maggio 2021) Per l’assassinio nella Repubblica democratica deldell’italianodel carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo “ci sono sospetti che sono stati arrestati e vengono interrogati”. Lo ha detto il presidentelese Félix Tshisekedi, citato dal quotidiano del Paese Actualité. “Al di là di questi sospetti - afferma -, c’è sicuramente un’organizzazione. Sono ‘coupeurs de route’ organizzati in bande. Hanno sicuramente dei protettori. Dobbiamo mettere tutti gli elementi in fila. Abbiamo la collaborazione dei servizi italiani e stiamo lavorando duramente”. “Conoscevo personalmente questo. È terribile.Sono rimasto davvero sconvolto dalla sua morte. Mi motiva di più a cercare sospetti e soprattutto a porre fine a queste sacche ...

Advertising

repubblica : Congo, il presidente annuncia: 'Arresti per l'omicidio dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e del… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Omicidio ambasciatore Luca Attanasio, arresti in Congo - GuidoAnselmi7 : RT @HuffPostItalia: Omicidio ambasciatore Luca Attanasio, arresti in Congo - occhio_notizie : Luca Attanasio, primi arresti per l'omicidio dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo - Paolo09195641 : RT @HuffPostItalia: Omicidio ambasciatore Luca Attanasio, arresti in Congo -